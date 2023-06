Xbox Game Pass conviene ancora dopo l'aumento di prezzo?

Dal 6 luglio 2023 Microsoft aumenta il prezzo di Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate mentre PC Game Pass non subirà aumenti di prezzo. Ma in virtù di questo ritocco verso l'alto, l'abbonamento Game Pass resta conveniente o no? Discutiamone insieme.

Iniziamo ricapitolando i prezzi del servizio, per comodità abbiamo riassunto i nuovi prezzi Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate nello schema qui sotto:

Xbox Game Pass passa da 9.99 euro a 10.99 euro al mese

Xbox Game Pass Ultimate passa da 12.99 euro a 14.99 euro al mese

PC Game Pass resta invariato a 9.99 euro al mese

Nel caso di Xbox Game Pass base l'aumento è di un solo euro mentre gli abbonati Xbox Game Pass vedranno il proprio abbonamento mensile aumentare di due euro, di contro i giocatori su PC non subiranno alcun aumento. Chiarito questo, esaminiamo i singoli casi.

Siete abbonati a Xbox Game Pass base e fino ad oggi avete pagato 9.99 euro per accedere a un vasto catalogo di giochi Microsoft e terze parti, non siete interessati ai vantaggi di Xbox LIVE Gold e nemmeno ad EA Play, quindi l'abbonamento di primo livello resta quello più adatto alle vostre esigenze.

Per un solo euro di aumento, sicuramente vale la pena rinnovare l'abbonamento sopratutto tenendo conto dei tangi giochi in arrivo su Game Pass nel 2023 e 2024 tra cui Starfield, Forza Motorsport, Senua's Saga Hellblade 2, Fable, Exoprimal, Lies of P, Persona 5 Tactica, Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024 e Stalker 2, solo per citarne alcuni.

Se siete abbonati a PC Game Pass, come detto, non cambia nulla e dunque potete continuare a restare abbonati allo stesso prezzo. Il caso di Xbox Game Pass Ultimate è sicuramente quello più "spinoso" dal momento che l'aumento di due euro porta il prezzo mensile a (quasi) 15 euro.

Una cifra adeguata? Troppo alta? Non tocca a noi dirlo, dal momento che ognuno spende in base alle proprie necessità ad esigenze, in linea generale si può dire che i vantaggi dell'abbonamento Ultimate sono sicuramente tanti tra cui l'accesso al catalogo EA Play, ai servizi di Xbox LIVE Gold e ovviamente la possibilità di giocare via Cloud su smartphone o altri dispositivi.

E' vero, quindici euro al mese possono sembrare troppi ma considerando anche in questo caso l'enorme catalogo giochi disponibili e in arrivo, si potrebbe pensare di mantenere l'abbonamento attivo, sicuramente la spesa verrà ripagata in breve tempo, banalmente anche solo giocando 3/4 nuovi titoli l'anno.

Su Everyeye.it trovate la guida per risparmiare sull'abbonamento Xbox Game Pass e la guida per disattivare Xbox Game Pass, in alternativa potreste pensare di passare da Xbox Game Pass Ultimate a Game Pass base risparmiando quattro euro al mese ma continuando ad avere accesso al day one a tutte le esclusive Xbox e ad una selezione di giochi terze parti, rinunciando però ai giochi EA Play e sopratutto al multiplayer online.