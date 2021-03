Xbox Game Pass ha convinto Anthony Mackie di Falcon and the Winter Soldier

Prosegue il sodalizio tra Xbox, Marvel e Disney+: dopo lo spot di Xbox Series X/S con protagonista Anthony Mackie, il celebre attore di Falcon and the Winter Soldier è ora protagonista di un nuovo video promozionale per Microsoft, questa volta dedicato al servizio Xbox Game Pass.

Per sua ammissione Anthony Mackie non è un giocatore esperto, tuttavia il Game Pass sembra averlo convinto grazie alla varietà di esperienze che è possibile vivere con un solo abbonamento, con centinaia di giochi disponibili e un catalogo che sembra coprire le esigenze di un pubblico vastissimo.

L'attore si diverte inizialmente sui circuiti del velocissimo Forza Horizon 4 per poi passare a provare il più riflessivo Ori and the Will of the Wisps, produzione che sembra averlo conquistato definitivamente, come potete giudicare voi stessi guardando il video che trovate in apertura della notizia.

Su Everyeye.it trovate la recensione del primo episodio di Falcon and the Winter Soldier, serie disponibile in esclusiva su Disney+: "il primo episodio di Falcon and The Winter Soldier centra pienamente il suo obiettivo: stupire il pubblico dettando i toni del prodotto, a metà tra un thriller spionistico - profondamente devoto all'approccio creativo dei fratelli Russo - e un racconto di stampo più intimo e sorprendentemente riflessivo."