Xbox Game Pass Core: nuovi giochi verranno aggiunti due o tre volte l'anno

Dal 14 settembre arriva Xbox Game Pass Core al posto di Xbox LIVE Gold, piano di abbonamento che includerà al lancio una selezione di oltre 25 giochi targati Xbox Game Studios e di editori di terze parti.

La lista include Fallout 4, Gears 5, Halo Wars 2, Hellblade Senua's Sacrifice, Inside e State of Decay 2, solamente per citarne alcuni. Microsoft fa sapere che "altri giochi verranno annunciati prima del 14 settembre, inoltre nuove aggiunte saranno comunicate due o tre volte l’anno."

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5 Guardians

Halo Wars 2

Hellblade Senua's Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Viene anche sottolineato che "la libreria di giochi può variare nel tempo e a seconda del Paese." Xbox Game Pass Core sostituisce in tutto e per tutto Xbox LIVE Gold, tutti i membri Gold diventeranno iscritti Game Pass Core dal 14 settembre 2023, mantenendo la possibilità di giocare online e accedere agli sconti, mentre scompaiono i Games with Gold a partire dal primo settembre.

Cosa ne pensate di questo piano di abbonamento base? Il prezzo è lo stesso di Xbox LIVE Gold: 6.99 euro al mese o 59.99 euro l'anno.