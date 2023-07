Xbox Game Pass Core, le novità in video: Microsoft illustra i contenuti del servizio

L'annuncio ufficiale di Xbox Game Pass Core viene celebrato da Microsoft con due video che illustrano i contenuti del nuovo servizio in abbonamento destinato a soppiantare Xbox Live Gold dal mese di settembre.

La notizia dell'addio a Live Gold fa seguito all'annuncio della rimodulazione del prezzo di Xbox Game Pass e rientra nella più ampia strategia portata avanti dalla casa di Redmond per unificare e semplificare i propri servizi in abbonamento.

Il nuovo tier Core del Game Pass, di conseguenza, prenderà presto il posto dell'attuale Xbox Live Gold, un passaggio che chiuderà definitivamente l'era dei Games With Gold per fare spazio a un Catalogo di videogiochi Microsoft (e non solo) che partirà con 25 titoli per poi ampliarsi nel corso dei prossimi mesi.

Il nuovo punto d'ingresso nella famiglia di servizi verdecrociati consentirà agli attuali abbonati a Xbox Live Gold di accedere, da settembre, a un ricco elenco di videogiochi che comprenderà, tra gli altri, DOOM Eternal, Gears 5, Forza Horizon 4, Dishonored 2, Among Us, Grounded, Inside, Fallout 4 e 76, State of Decay, Psychonauts 2, Halo 5 Guardians, Hellblade e tanti altri. Il tutto, all'attuale costo del Live Gold, ovvero 6,99 euro mensili o 59,99 euro annuali.

Il debutto ufficiale di Xbox Game Pass Core è previsto per il 14 settembre 2023. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un nostro approfondimento che spiega che fine faranno i Games With Gold con Game Pass Core.