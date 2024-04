Xbox Game Pass Core, sorpresa: il catalogo si amplia con 3 giochi 'gratis'

Contestualmente alla presentazione dei nuovi videogiochi Xbox Game Pass di aprile arriva anche la conferma dell'arrivo di nuovi titoli nel catalogo riservato agli iscritti al tier Core del Game Pass nato dalle ceneri del programma Xbox Live Gold, concluso lo scorso anno.

La promessa fatta da Microsoft di espandere col tempo la ludoteca virtuale di Game Pass Core, di conseguenza, viene mantenuta con l'aggiunta di tre nuovi videogiochi riscattabili 'gratuitamente' dagli abbonati al servizio verdecrociato che ha soppiantato il Live Gold.

Nel terzetto di nuove esperienze interattive fruibili dagli iscritti a Game Pass Core su console Xbox (sia di questa che della passata generazione), troviamo Deep Rock Galactic, Superhot Mind Control Delete e Wreckfest.

L'apprezzato FPS cooperativo con dei nani spaziali come protagonisti, l'edizione definitiva dello sparatutto 'temporale' del Team Superhot e il simulatore automobilistico di Bugbear dal motore fisico esplosivo entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass Core a partire da martedì 23 aprile, tanto su Xbox One quanto su Xbox Series X|S. A proposito di Wreckfest, qui trovate un nostro approfondimento su 5 giochi dove si spacca tutto, il lato 'distruttivo' del gaming.

