Xbox Game Pass Core: svelato l'elenco completo dei giochi disponibili

Con il preannunciato addio a Xbox Live Gold e l'arrivo di Xbox Game Pass Core, Microsoft soddisfa la curiosità della community verdecrociata stilando l'elenco completo dei videogiochi fruibili da tutti gli abbonati al nuovo servizio che sostituirà il Live Gold a partire dalla giornata di domani, giovedì 14 settembre.

Il nuovo tier del Game Pass destinato a soppiantare definitivamente Xbox Live Gold darà modo a tutti gli iscritti al servizio di accedere a un catalogo particolarmente ricco di videogiochi. La lista stilata dalla casa di Redmond comprende ben 36 giochi, in rappresentanza dell'ampio catalogo di titoli first party e multipiattaforma accessibili agli abbonati del Game Pass 'standard' e del tier Ultimate.

L'elenco dei titoli Xbox Game Pass Core comprende diverse esclusive Microsoft come Fable Anniversary, Gears 5 o Halo 5, videogiochi Bethesda come Fallout 4, The Elder Scrolls Online o DOOM Eternal e una folta rappresentanza delle esperienze interattive più iconiche della scena indie, come Among Us, Vampire Survivors, Unpacking o Celeste.

Xbox Game Pass Core: giochi disponibili dal lancio del servizio

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Limbo

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Cosa ne pensate dell'elenco dei videogiochi Xbox Game Pass Core accessibili sin dal lancio del nuovo servizio in abbonamento di Microsoft? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Microsoft promette di aggiungere nuovi giochi a Xbox Game Pass Core da qui ai prossimi mesi, non a cadenza mensile ma almeno due o tre volte all'anno.