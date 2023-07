Xbox Game Pass Core e Ultimate: che fine fanno i Games with Gold?

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, è di recente stato annunciatoil nuovo Xbox Game Pass Core, un nuovo servizio ad abbonamento mensile che di fatto va a rimpiazzare il vecchio Xbox Live Gold. Ma cosa succederà ai Games with Gold quando il servizio sarà attivo?

A partire dal prossimo 14 settembre 2023, tutti gli abbonati a Xbox Live Gold diventeranno automaticamente utenti Game Pass Core, ma già dal 1 settembre 2023 non sarà più possibile riscattare nuovi giochi mensili. Da quella data, infatti, non verranno più proposti i giochi gratis per gli abbonati ogni mese, i quali verranno sostituiti da un catalogo di prodotti provenienti dalla libreria di Xbox Game Pass.

Il fatto che in futuro non vi saranno ulteriori Games with Gold non avrà alcun effetto retroattivo. In poche parole, i giochi che avete riscattato fino ad oggi grazie ad un abbonamento a Xbox Live Gold resteranno nella vostra libreria digitale e potrete continuare a scaricarli e giocarli purché l'abbonamento a Xbox Game Pass Core o Ultimate sia attivo in quel momento sull'account. Questo vale esclusivamente per i giochi Xbox One pubblicati come Games with Gold, visto che i titoli Xbox 360 potranno essere giocati indipendentemente dallo stato dell'abbonamento.

Sapevate che nuovi giochi saranno aggiunti al catalogo Xbox Game Pass Core solo due o tre volte l’anno?