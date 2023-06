Xbox Game Pass: cosa succede se non rinnovo l'abbonamento, perdo tutti i giochi?

Da luglio Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate aumentano di prezzo e magari in virtù di questo c'è chi sta pensando di disattivare Xbox Game Pass... ma cosa succede, in questo caso? Facciamo chiarezza.

Cosa succede se scade l'abbonamento Xbox Game Pass? Se scade e non viene rinnovato si perde la possibilità di poter giocare gratuitamente ai numerosi giochi offerti dal servizio. Niente panico però: è possibile iscriversi nuovamente al Game Pass in ogni momento ed avere nuovamente tutti i vantaggi del servizio a seconda dell'abbonamento che decidiamo di sottoscrivere.



Di base quindi, rinunciando all'abbonamento perderete il diritto di usufruire dei contenuti (giochi, DLC ed espansioni) scaricati, a meno che questi non siano stati acquistati regolarmente, in tal caso i contenuti sono di vostra proprietà e potete continuare ad utilizzarli senza problemi.



Game Pass offre inoltre anche la possibilità di poter attivare il rinnovo automatico del servizio al momento della scadenza, in modo così da poter stare tranquilli e sicuri di avere il servizio sempre a vostra disposizione senza dover pensare ogni volta al rinnovo. E considerato che il catalogo offerto da Microsoft è in continuo divenire, tra nuove aggiunte ma anche rimozioni di vecchi giochi, ecco spiegato se è possibile utilizzare i giochi Xbox Game Pass dopo la rimozione dal catalogo.