Xbox Game Pass: cosa succede quando scade l'abbonamento?

Da tempo Microsoft punta sempre più forte sul servizio Xbox Game Pass, un catalogo ad abbonamento che permette di accedere a diverse centinaia di giochi (incluse le esclusive Xbox) pagando un semplice costo fisso mensile.

Tanti sono i vantaggi che derivano da questa iscrizione, in particolare a Xbox Game Pass Ultimate che consente di avere a disposizione il Game Pass per Xbox e PC oltre ai servizi Xbox Live Gold, XCloud ed EA Play spendendo molto poco. Ma cosa succede quando scade l'abbonamento a Xbox Game Pass? Se scade e non viene rinnovato si perde la possibilità di poter giocare gratuitamente ai numerosi giochi offerti dal servizio. Niente panico però: è possibile iscriversi nuovamente al Game Pass in ogni momento ed avere nuovamente tutti i vantaggi del servizio a seconda dell'abbonamento che decidiamo di sottoscrivere. A tal proposito, e finora eccovi tutti i dettagli su come funziona e quanto costa Xbox Game Pass Ultimate, oltre ai singoli Pass per Xbox e PC.

Il Game Pass offre inoltre anche la possibilità di poter attivare il rinnovo automatico del servizio al momento della scadenza, in modo così da poter stare tranquilli e sicuri di avere il servizio sempre a vostra disposizione senza dover pensare ogni volta al rinnovo. E considerato che il catalogo offerto da Microsoft è in continuo divenire, tra nuove aggiunte ma anche rimozioni di vecchi giochi, ecco spiegato se è possibile utilizzare i giochi Xbox Game Pass dopo la rimozione dal catalogo.