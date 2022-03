Xbox Game Pass: quanto costano tutti i giochi del catalogo?

La forza di Xbox Game Pass sta nel suo vasto catalogo, regolarmente aggiornato, che permette di accedere a centinaia di giochi diversi in maniera estremamente economica: basta soltanto pagare un economico abbonamento mensile per poter scaricare e godervi tutti i titoli disponibili, comprese le esclusive Microsoft.

Vi siete mai chiesti, però, quanto vi verrebbero a costare normalmente tutti i giochi offerti dal servizio in streaming? Tenendo presente che, nel momento in cui scriviamo, sono presenti 449 titoli nel catalogo di Xbox Game Pass, mentre il PC Game Pass, ne offre in totale 409, ecco quanto un giocatore dovrebbe spendere in totale per acquistare ciascuna produzione tenendo conto dei prezzi di listino attuali:

Xbox Game Pass - Bisogna spendere in totale 10.026,24$ per comprare tutti i titoli disponibili. Togliendo dal calcolo le esclusive Microsoft, il dato scende a 8201,87$ .

per comprare tutti i titoli disponibili. Togliendo dal calcolo le esclusive Microsoft, il dato scende a . PC Game Pass - Bisogna pagare in tutto 8081,91$ per possedere l'intero catalogo. Anche in questo caso, se si escludono i titoli di proprietà Microsoft si arriva a 6644,32$.

Insomma, il servizio di Microsoft consente di risparmiare cifre enormi, sebbene sia estremamente difficile che i giocatori si mettano a giocare e finire le diverse centinaia di titoli presenti, limitandosi magari solo a una prova per ciascuno di essi. Prova che, in ogni caso, non costerà loro nulla di più del semplice abbonamento.

A tal proposito, eccovi la lista dei giochi disponibili su PC Game Pass. Ricordiamo inoltre che Marvel's Guardians of the Galaxy è tra i giochi Xbox Game Pass di marzo 2022.