Xbox Game Pass: gli enormi costi dei giochi third party emergono dai leak FTC-Microsoft

Oltre al leak del design e delle specifiche di Xbox Series X all digital, dai documenti della causa tra Microsoft e FTC emergono le stime delle enormi somme di denaro preventivate dal team Xbox per inserire nel Game Pass i giochi di terze parti.

Nella ricca documentazione che è trapelata in rete troviamo infatti il prospetto con la 'stima interna' dei costi che Microsoft avrebbe dovuto sostenere per rimpolpare di contenuti il catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Nell'elenco dei videogiochi di terze parti che sta facendo il giro dei social e dei forum più frequentati troviamo i titoli che sono effettivamente transitati in questi mesi su Game Pass (come LEGO Star Wars, GTA 5 o Return to Monkey Island), oltre a tanti altri videogiochi (dai tripla A ai progetti indipendenti) che Microsoft avrebbe considerato come perfetti complementi dell'offerta ludica del proprio servizio in abbonamento.

Per kolossal come Star Wars Jedi Survivor, Microsoft avrebbe ipotizzato una richiesta da parte di Electronic Arts di ben 300 milioni di dollari, mentre per giochi come Assassin's Creed Mirage o Mortal Kombat 1 la casa di Redmond si sarebbe aspettata di dover staccare ad Ubisoft e Warner Bros. due assegni da 250 milioni di dollari.

Red Dead Redemption 2 - 5 milioni di dollari al mese

Suicide Squad - 250 milioni di dollari

Star Wars Jedi Survivor - 300 milioni di dollari

Mortal Kombat 1 - 250 milioni di dollari

Baldur's Gate 3 - 5 milioni di dollari

Gotham Knights - 30 milioni di dollari

Assassin's Creed Rift/Mirage - 100 milioni di dollari

GTA V - tra i 12 e i 15 milioni di dollari al mese

Dying Light 2 - 50 milioni di dollari

LEGO Star Wars - 35 milioni di dollari

Dragon Ball: The Breakers - 20 milioni di dollari

Return to Monkey Island - 5 milioni di dollari

Wreckfest 2 - tra i 10 e i 14 milioni di dollari

Just Dance - 5 milioni di dollari

Blood Runner - 5 milioni di dollari

Glitch Busters - 5 milioni di dollari

È però importante sottolineare come le cifre appena riportate non rappresentino le somme effettivamente investite da Microsoft, bensì delle 'semplici' stime legate alle richieste dei singoli publisher e sviluppatori. Ad ogni modo, è curioso notare come uno dei titoli elencati nel leak, l'avventura supereroica Gotham Knights, abbia appena raggiunto i lidi del Game Pass insieme ai nuovi di giochi di settembre.