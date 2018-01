Xbox Game Pass: Crackdown 3, Sea of Thieves e State of Decay 2 nel nuovo trailer

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore,ha preso la sorprendente decisione di includere al lancio le proprie esclusive first party all'interno del suo servizio di gaming on demand, Xbox Game Pass

Questa decisione implica l'arrivo di tre delle più attese esclusive Xbox One: Crackdown 3, Sea of Thieves e State of Decay 2. Tutti e tre i titoli sono stati messi in luce nel nuovo trailer dedicato ad Xbox Game Pass che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Questi tre videogiochi sono solo il primo passo nel piano della casa di Redmond: in futuro, saranno disponibili al lancio anche i nuovi capitoli delle saghe che hanno segnato la storia di Xbox, come Halo, Forza e Gears of War.

I possessori di Xbox One non possono quindi che gioire, anche e soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni di Phil Spencer, che ha anticipato l'arrivo di nuove esclusive per la console.