Xbox Game Pass cresce ancora: a maggio arriva un Action GDR al Day One

Gli abbonati al programma Microsoft hanno di recente potuto festeggiare l'ingresso di Life is Strange: True Colors nel catalogo Xbox Game Pass, ma non c'è tregua per i nuovi annunci.

Da Rabbit & Bear Studios, arriva infatti la conferma che il suo prossimo Action RPG troverà spazio nel catalogo del servizio sin dal Day One. Con l'annuncio della data di uscita di Eiyuden Chronicle: Rising, si apprende che il titolo realizzerà il proprio debutto il prossimo 10 maggio 2022. Nella stessa giornata, l'avventura a tinte fantasy andrà ad aggiungersi a tutti gli altri giochi già disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass, oltre che agli store online di Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.



Considerato un successore spirituale della serie Suikoden, Eiyuden Chronicle: Rising avrà la funzione di prequel per un'ulteriore avventura di stampo JRPG. Nel corso del 2023, Rabbit & Bear Studios porterà infatti sul mercato videoludico il capitolo successivo Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes. Per maggiori dettagli sulla produzione, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile un provato di Eiyuden Chronicle: Rising.

In chiusura, ricordiamo che maggio accoglierà anche Citizen Sleeper al Day One su Xbox Game Pass, un GDR dalle atmosfere sci-fi sviluppato dal team di Jump Over the Age.