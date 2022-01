Xbox Game Pass cresce ancora e sale a quota 25 milioni di abbonati

Dopo aver annunciato l'acquisizione di Activision-Blizzard per 70 miliardi di dollari, in grado di scuotere le dinamiche di mercato dei prossimi anni, Microsoft ha finalmente comunicato un nuovo dato ufficiale riguardante il numero degli abbonati a Xbox Game Pass.

Negli scorsi mesi si è fatto un gran parlare del numero di iscritti al servizio di gaming on demand del colosso di Redmond, ed in molti casi le cifre erano frutto di voci di corridoio o speculazioni. A parlare, questa volta, è direttamente Microsoft, che ha confermato come Xbox Game Pass sia salito a quota 25 milioni di abbonati in tutto il mondo.

La notizia è stata diffusa contestualmente alla conferma che d'ora in poi i giochi Activision-Blizzard saranno inclusi in Xbox Game Pass: "Offriremo il maggior numero possibile di giochi Activision Blizzard all'interno di Xbox Game Pass e PC Game Pass, inclusi i nuovi titoli e i giochi dall'incredibile catalogo di Activision Blizzard. Abbiamo anche annunciato oggi che Game Pass ha ora più di 25 milioni di abbonati. Come sempre, non vediamo l'ora di continuare ad aggiungere ancor più valore e fantastici giochi in Game Pass".

Nel mentre rimaniamo in attesa delle novità di gennaio di Xbox Game Pass, fra cui dovrebbero essere inclusi Windjammers 2 e Hitman Trilogy.