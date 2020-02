Xbox Game Pass: un criptico tweet annuncia il prossimo arrivo della serie Yakuza?

Un nuovo criptico messaggio pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale di Xbox Game Pass sta facendo impazzire i fan del famoso servizio in abbonamento di Microsoft. Molti utenti stanno infatti ipotizzando il tanto atteso arrivo di Yakuza, a partire da Yakuza 0.

Il post comparso sulla pagina Twitter di Xbox Game Pass riporta infatti una mail in cui l'utente "Melissa McGamepass" ringrazia il team per aver giocato alla demo di Bleeding Edge, il nuovo gioco multiplayer di Ninja Theory, per poi passare ai prossimi titoli in uscita a febbraio. I titoli in questione, nascosti dalla scritta "REDACTED" sembrano essere tre. Ancora più particolare il fatto che tutte le Y che compongono le parole della mail siano state scritte con la lettera maiuscola.

Gli indizi sembrano portare quindi alla prossima uscita della serie Yakuza. Durante l'X019 di Londra infatti, Microsoft e SEGA avevano annunciato l'arrivo di Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 su Xbox Game Pass all'inizio del 2020. I fan del servizio in abbonamento della casa di Redmond sembrano concordare all'unisono con questa ipotesi.

Recentemente, Phil Spencer ha parlato delle differenze tra il modello di Xbox Game Pass e quello proposto da Netflix, servizi che spesso vengono paragonati.