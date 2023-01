Xbox Game Pass: cuccioli, frisbee ed eroi polimorfi tra i giochi che lasciano il servizio

Contestualmente all'annuncio dei nuovi giochi di gennaio 2023 su Xbox Game Pass arriva anche la conferma, da parte di Microsoft, dell'imminente fuoriuscita di diversi videogiochi dal catalogo del titoli fruibili 'gratis' dagli iscritti al servizio in abbonamento.

Nell'ottica di un costante aggiornamento dell'offerta ludica e contenutistica del Game Pass, la casa di Redmond ci informa quindi che a partire da metà mese non sarà più possibile accedere a diversi videogiochi.

L'elenco dei titoli in procinto di lasciare il catalogo di Xbox e PC Game Pass comprende, purtroppo, la gemma arcade Windjammers 2, l'esilarante GDR Nobody Saves the World e l'avventura distopica We Happy Few, oltre a Danganronpa Trigger Happy Havoc, The Anacrusis e la 'cucciolosa' esperienza sandbox Pupperazzi.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc (Cloud, Xbox e PC)

Nobody Saves The World (Cloud, Xbox e PC)

Pupperazzi (Cloud, Xbox e PC)

The Anacrusis (Game Preview) (Cloud, Xbox e PC)

We Happy Few (Cloud, Xbox e PC)

Windjammers 2 (Cloud, Xbox e PC)

Tutti i videogiochi elencati abbandoneranno Xbox Game Pass nella giornata di domenica 15 gennaio. Per rimanere in 'orbita verdecrociata', vi riproponiamo le ultime anticipazioni di Jez Corden sulla data e sui giochi del Developer Direct di Xbox, l'evento che, a detta del giornalista di WindowsCentral, farà da sfondo a tanti approfondimenti su giochi come Redfall, Forza Motorsport e Minecraft Legends.