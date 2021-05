Xbox Game Pass: D&D Dark Alliance gratis dal lancio su PC, Xbox One e Series X/S

Nella giornata che apre i festeggiamenti per i 20 anni di Xbox e Halo, i vertici di Microsoft fanno un primo "regalo" ai propri appassionati con la conferma dell'arrivo di Dungeons & Dragons Dark Alliance dal lancio su Xbox Game Pass per PC Windows 10, Xbox One, Series X/S e xCloud.

L'erede spirituale di Baldur's Gate Dark Alliance sarà perciò fruibile "gratuitamente" da tutti gli iscritti a Xbox Game Pass sin dal giorno di commercializzazione, previsto per il 22 giugno anche su PS4 e PlayStation 5.

L'action ruolistico di Tuque Games promette di fare felici tutti i cultori della saga fantasy di D&D con un'esperienza di gioco incentrata sulla frenesia dei combattimenti e sulla cooperazione tra compagni di squadra, con lobby multiplayer composte da massimo quattro utenti. L'esplorazione della dimensione a tinte oscure dei Reami Dimenticati avverrà insieme a quattro personaggi d'eccezione, ossia Wulfgar, Bruenor Battlehammer, Drizzt Do'urden e Cattie Brie.

Nell'attesa che il viaggio tra giganti del gelo, beholder e draghi bianchi abbia ufficialmente inizio, vi invitiamo a leggere lo speciale di Dungeons & Dragons Dark Alliance curato da Giovanni Calgaro. Sapevate inoltre che, a partire da oggi, sono disponibili 5 nuovi giochi su Xbox Game Pass?