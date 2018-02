Xbox Game Pass: D4, Strider e altri 10 titoli lasceranno il servizio a marzo?

Stando a una recente immagine pubblicata su Reddit , pare che 12 titoli siano destinati ad abbandonare il catalogo di Xbox Game Pass a marzo. Tra questi ci sarebbero D4: Dark Dreams Don't Die, Strider, Capcom Arcade Cabinet e Virtua Fighter 5 Final Showdown.

Mentre navigava sulla dashboard della propria Xbox One, un utente di Reddit si è visto spuntare una schermata con l'indicazione di 12 titoli che avrebbero abbandonato il catalogo di Xbox Game Pass a marzo. Come potete vedere nell'immagine riportate in calce alla notizia, i 12 giochi sarebbero i seguenti:

CAPCOM Arcade Cabinet

D4: Dark Dreams Don't Die

Dark Void

FLOCK!

Iron Brigade

Joe Danger 2: The Movie

Monday Night Combat

N+

SEGA Vintage Collection: Streets of Rage

SEGA Vintage Collection: Monster World

Strider

Virtua Fighter 5 Final Showdown

Se la notizia dovesse trovare una conferma ufficiale, in effetti i titoli sopra elencati non sarebbero più disponibili per gli abbonati Xbox Game Pass già a partire da marzo. Ad ogni modo, come ufficializzato da Microsoft, vi ricordiamo che tutte le esclusive Xbox One di prossima uscita saranno disponibili dal day one (e per sempre) per tutti gli abbonati al servizio. A marzo si partirà con una produzione molto interessante e promette come Sea of Thieves, la nuova avventura piratesca di Rare.