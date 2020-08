Xbox Game Pass: Darksiders Genesis e Final Fantasy 7 tra le novità di agosto 2020

Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi in arrivo ad agosto su Xbox Game Pass, sono sette i nuovi titoli presto disponibili per gli abbonati su PC e Xbox One, tra cui UnderMine e Darksiders Genesis.

Dal 6 agosto sarà possibile scaricare Darksiders Genesis (Xbox One), It Lurks Below (PC e Xbox One), The Dark Pictures Anthology Man of Medan (Xbox One), Trailmakers (PC e Xbox One), UnderMine (PC e Xbox One), Xeno Crisis (Xbox One e PC). Dal 13 agosto arriva invece Final Fantasy VII per Xbox One e PC, porting diretto del classico JRPG Square Enix uscito originariamente nel 1997.

F1 2019 sarà disponibile come gioco bonus, inoltre il 14 agosto lasceranno il catalogo Xbox Game Pass i seguenti titoli: Devil May Cry 5 (Console), Kingdom Come Deliverance (Console e PC), Space Hulk Tactics (PC), Where the Water Tastes Like Wine (PC) e Yoku's Island Express (Console e PC).

Recentemente Microsoft ha presentato nuovi loghi per Xbox Game Pass e Xbox Game Pass per PC, sottolineando in ogni caso come il servizio non cambierà nome a dispetto dei rumor e continuerà ad essere noto con la denominazione Xbox Game Pass anche su Xbox Series X.