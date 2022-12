Xbox Game Pass: data d'uscita di Valorant e degli altri giochi Riot con bonus esclusivi

A distanza di qualche mese dall'annuncio della collaborazione tra Microsoft e Riot Games, le due aziende hanno finalmente svelato la data d'uscita dei free to play nel catalogo della versione PC di Xbox Game Pass, abbonamento che garantirà svariati bonus ai giocatori.

A partire dal prossimo lunedì 12 dicembre 2022, gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo a PC Game Pass potranno scaricare tramite l'app Xbox per Windows 10 e Windows 11 i seguenti giochi: League of Legends, League of Legends Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e Valorant. Sempre attraverso l'app, sarà possibile associare l'account Xbox a quello Riot Games per sbloccare tutti gli eroi in ciascuno dei titoli elencati oltre ad una serie di elementi cosmetici esclusivi e bonus per quello che riguarda i progressi.

Va precisato che per il momento si parla esclusivamente delle versioni PC dei giochi, sebbene non si escluda che in futuro questi prodotti possano arrivare anche su console, magari anche attraverso il supporto di Xbox Game Cloud.

In attesa di saperne di più sul sistema di collegamento degli account, vi ricordiamo che la line-up dei giochi in arrivo in tutto il 2023 su Xbox Game Pass ha dell'incredibile. Sulle nostre pagine trovate anche l'elenco dei nuovi giochi di dicembre per gli abbonati a Xbox Game Pass.