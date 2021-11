Xbox Game Pass: Dead Space e Dragon Age Origins tra le novità di metà novembre

Si aggiorna il catalogo Xbox Game Pass, a partire da oggi gli abbonati al servizio possono mettere le mani su una nuova selezione di giochi per Xbox, PC e Mobile (via Cloud), tra i nuovi giochi in arrivo anche Dead Space, Evil Genius 2 e Exo One.

Tra i giochi disponibili da oggi troviamo Dead Space e Dragon Age Origins (per abbonati Game Pass Ultimate con EA Play) mentre il 17 novembre arriva Next Space Rebels, il 18 invece spazio a Fae Tactics, My Friend Pedro e Undungeon.

Giochi Xbox Game Pass novembre 2021

Dead Space (Cloud) EA Play

Dragon Age: Origins (Cloud) EA Play

Next Space Rebels (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 17 novembre

Exo One (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – 18 novembre

Fae Tactics (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – 18 novembre

My Friend Pedro (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – 18 novembre

Undungeon (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – 18 novembre

Deeeer Simulator (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – 23 novembre

Mortal Shell (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – 23 novembre

Evil Genius 2 (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – 30 novembre

I seguenti giochi invece lasceranno il servizio il 30 novembre: Call of the Sea (Cloud, Console, PC), FIFA 19 (Console, PC), Football Manager 2021 (PC), Football Manager 2021 Xbox Edition (Console, PC), Haven (Cloud, Console, PC), Hello Neighbor (Cloud, Console, PC), Morkredd (Cloud, Console, PC), Va-11 Hall-A Cyberpunk Bartender Action (PC). Destiny 2 Oltre La Luce (Cloud e Console) non sarà più disponibile dall'8 dicembre.