Xbox Game Pass può essere deleterio per i giochi indie, secondo una testimonianza

Xbox Game Pass è spesso oggetto di apprezzamenti da parte delle scena di sviluppatori indipendenti, tuttavia esiste anche l'altro lato della medaglia costituito da creativi che dubitano del servizio di Microsoft e temono possa addirittura diventare deleterio per i propri giochi.

La testimonianza di uno sviluppatore di Vertigo Gaming Inc. condivisa su ResetEra lascia spazio a dubbi e timori su Xbox Game Pass e su come il servizio potrebbe evolversi in caso venga finalizzata l'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft. Secondo questa opinione, ottenere con fatica un accodo per entrare nel Game Pass diventa indispensabile per alcuni sviluppatori, che altrimenti non riescono a vendere il proprio prodotto su Xbox dal momento che l'utenza si sta gradualmente abituando ad abbonarsi, e non più ad acquistare il singolo gioco.

"Questo è ciò che dirò dal punto di vista degli sviluppatori sulla fusione. Noterete che sempre più sviluppatori indipendenti saltano del tutto Xbox. Questo perché è sempre più difficile vendere giochi su questa piattaforma. E quindi l'unica rampa di lancio per realizzare un porting Xbox è ottenere un accordo per il Game Pass. Ottenere un accordo è estremamente difficile. Ho seguito il processo per oltre un anno e mezzo. A volte sei fortunato e hai un grande successo e ottieni un facile affare. Ma per la maggior parte degli sviluppatori, stiamo tutti combattendo l'un l'altro per la fetta sempre più piccola della torta.

Ora, poiché è solo Xbox, è abbastanza facile concentrarsi su PC/PS/Switch e provarci lì. E ovviamente ci sono una serie di altre offerte basate su abbonamento, di cui ho fatto parte, e sono fantastiche. E so che quando sei su Game Pass è anche una vittoria per te stesso perché raramente danneggia le vendite sulle altre piattaforme. Quindi qual è la differenza tra PS+ su PS e gamepass su Xbox? Game Pass è molto aggressivo: ottieni titoli AAA al primo giorno, qualcosa che nessun altro servizio può offrire. Ad un certo punto ha meno senso acquistare giochi su quella piattaforma al posto di abbonarsi. Ed è qui che le vendite non possono più vivere armoniosamente, e inizi non solo a desiderare un accordo, ma ne hai assolutamente bisogno per sopravvivere.

Microsoft che divora un'enorme azienda e mette tutti i suoi titoli sotto l'ala del gamepass rende sempre più difficile sopravvivere qui".

Phil Spencer ha invece sottolineato i vantaggi di Xbox Game Pass, che per molti riesce a mitigare il rischio di sviluppo e consente di sperimentare con nuove idee.