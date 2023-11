Xbox Game Pass dicembre 2023: che giochi ci sono e quando escono?

Quali sono i nuovi giochi di dicembre su Xbox Game Pass? Microsoft dovrebbe annunciarli ufficialmente a breve, già nel corso di questa settimana, tuttavia possiamo anticiparvi la presenza di due giochi già confermati, uno per le piattaforme Xbox e uno per PC.

SteamWorld Build è il primo gioco Xbox Game Pass di dicembre 2023, disponibile dal primo dicembre su tutte le console Microsoft. La serie SteamWorld si espande con un gestionale che si allontana dai canoni classici della saga per proporre una nuova esperienza con un gameplay più orientato alla strategia.

Giochi Xbox Game Pass dicembre 2023

SteamWorld Build (Xbox One/Xbox Series X) - 1 dicembre

Against the Storm (PC) - 8 dicembre

Il secondo gioco del mese invece è Against the Storm, in arrivo l'8 dicembre solo su PC, anche in questo caso parliamo di un gestionale, un city builder ad ambientazione dark fantasy che può contare su una valutazione "estremamente positiva" su Steam. Due giochi apparentemente molto validi, anche se appartenenti allo stesso genere di riferimento.

Difficilmente però Microsoft pubblicherà solo due giochi nel mese di Natale e dunque possiamo aspettarci altri titoli in arrivo nelle prossime settimane, l'annuncio dovrebbe arrivare nella giornata di martedì 28 novembre, con i primi giochi disponibili dal primo dicembre.