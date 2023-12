Xbox Game Pass, dicembre inizia alla grande! Disponibili due nuovi giochi gratis da oggi

Nella giornata di ieri, il mondo Microsoft ha dato la lieta notizia ai propri giocatori di tutto il mondo: sono stati annunciati i nuovi titoli di dicembre di Xbox Game Pass e ci sono anche due giochi Core. Quello di dicembre è un gran bel mese per Xbox Game Pass, con tante meraviglie da offrire "gratuitamente" ai propri abbonati.

Sempre nella giornata di ieri, il colosso di Redmond ha reso disponibile Remnant From The Ashes e Remnant II, ma a distanza di 24 ore sono già disponibili altre due avventure di tutto rispetto: questo è un mese all'insegna del gaming per Xbox Game Pass. Ciò nonostante, alcuni titoli diranno presto addio, ma quali giochi lasciano il catalogo Game Pass a metà dicembre? Fortunatamente, quest'ultimi non saranno molti per le prime due settimane.

Il vuoto segnato dall'abbandono di alcune esperienze videoludiche verrà presto colmato dai nuovi titoli: l'1 dicembre ha accolto a braccia aperte SteamWorld Buil e Spirit of the North Enhanced Edition. Entrambe le due produzioni possono essere giocate via Cloud, Console e PC e sono già disponibili al download. Impazienti di mettere alle prova quanto rilasciato per tutti gli abbonati al servizio di gaming on demand di Microsoft già da subito? Allora preparate le vostre macchine da gioco e scaricate i due nuovi titoli facenti parte del corposo elenco delle new entry di dicembre.