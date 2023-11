Xbox Game Pass, dietrofront di Microsoft: i dipendenti avranno ancora Game Pass gratis

Ad un solo giorno di distanza dalla notizia circa l'insoddisfazione dei dipendenti per la perdita di Xbox Game Pass gratis dal 2024 nel suo Tier Ultimate, ecco che Microsoft ha fatto dietrofront annunciando che la situazione circa Xbox Game Pass Ultimate rimarrà invariata. Quindi, buone notizie per i lavoratori dell'azienda: l'abbonamento è gratis.

Il bel mese di novembre per gli abbonati a Xbox Game Pass con Wild Hearts e Like a Dragon Gaiden rimarrà tale anche per gli oltre 230 mila dipendenti del colosso tecnologico Microsoft che, a seguito della diffusione di tale notizia, ha rilasciato una comunicazione interna destinata per lo staff. Giunta dal CEO della divisione gaming, Phil Spencer, essa recita quanto segue: "dopo aver approfondito la questione con il team, voglio solo confermare che non verrà apportata alcuna modifica alla disponibilità del Game Pass nel 2024. Chi ha accesso all'offerta Game Pass oggi, continuerà ad averla".

Che si tratti di un cambio di rotta o di un errore di comunicazione che ha visto il diffondersi di una notizia non corretta tra i dipendenti di Microsoft? Non vi sono risposte a questa domanda, sebbene la conferma di voler mantenere tutto invariato e di non apportare alcun cambiamento a partire da gennaio 2024 sia di per sé un'ottima informazione per i membri che compongono l'organico dell'azienda. Dunque, tutto è bene quel che finisce bene. Prima di salutarci, però, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo dedicato ai cinque grandi giochi che vi siete persi su Xbox Game Pass da recuperare in autunno.