Xbox Game Pass: diminuiscono i giochi in arrivo a febbraio, uno è stato posticipato

Per la seconda metà del mese, Microsoft ha preparato un aggiornamento per Game Pass sicuramente meno esuberante del solito, specialmente per gli abbonati attivi su Xbox One. Spiace quindi constatare che la già esigua conta di giochi destinati alle console sia ulteriormente diminuita, passando da tre a due.

Con un aggiornamento del post di Xbox Wire, Microsoft ha avvisato tutti gli abbonati a Game Pass che la versione Xbox One di Lawn Mowing Simulator, inizialmente prevista per domani 17 febbraio, è stata posticipata a data da destinarsi. I motivi del rinvio non stati specificati, tuttavia la casa di Redmond ha promesso che s'impegnerà per renderlo disponibile il prima possibile. Ad essere interessata, ribadiamo, è la sola versione Xbox One, dal momento che le edizioni per PC, Xbox Series X|S e cloud sono incluse nel catalogo di Game Pass fin dallo scorso mese di dicembre.

Lawn Mowing Simulator, per chi non lo sapesse, è un simulatore di tosaerba che permette di manovrare un vasto assortimento di macchine realmente esistenti di produttori come Toro, SCAG e SRIGA. Dotato di una modalità carriera - nella quale bisogna costruire un'impresa da zero e portarla al successo - invita a curare i terreni di una brulicante cittadina della campagna britannica, scegliendo accuratamente l'altezza delle lame, misurando il carico sul motore e personalizzando i tagliaerba con nuovi accessori e miglioramenti.

In questa seconda metà di febbraio, quindi, gli abbonati su Xbox One riceveranno solamente Madden NFL 21 e Super Mega Baseball 3, entrambi mediante EA Play e dunque solo per il tier Ultimate.