Xbox Game Pass: dipendenti insoddisfatti per la perdita di Game Pass gratis dal 2024

Il mondo del gaming targato Microsoft pensa ai giorni ed alle settimane che verranno, soprattutto in ottica di una line-up per Game Pass davvero incredibile: novembre è un gran bel mese per Xbox Game Pass con Wild Hearts e Like a Dragon Gaiden che si impongono nella scena videoludica delle uscite del prossimo futuro.

Tuttavia, al momento la felicità non è tale per tutti: secondo le ultime informazioni divulgate da The Verge, vi sarebbe del malcontento tra i dipendenti di Microsoft per Xbox Game Pass Ultimate ed una scelta aziendale che coinvolgerà gran parte degli oltre 230 mila membri che compongono l'organico dell'azienda. Più nel dettaglio, la decisione della casa di Redmond di far pagare l'abbonamento a Game Pass Ultimate al proprio staff avrebbe generato non pochi dissapori.

Sebbene ogni lavoratore avrà possibilità di accedere al servizio ad un prezzo di listino inferiore rispetto a quello concepito per il pubblico, l'aumento delle spese mensili, trimestrali o annuali e la conseguente perdita di un benefit più che sfruttato dai dipendenti Microsoft non è stato accolto affatto con piacere, soprattutto alla luce di una comunicazione interna giunta soltanto nel corso della scorsa settimana. Sempre stando alle fonti di The Verge, nemmeno lo stesso Phil Spencer è stato messo al corrente del cambio al piano Xbox Game Pass Ultimate per i dipendenti.

Sorgono quindi diverse domande circa l'intenzione dei piani alti di portare a termine un benefit aziendale come quello del Tier più alto del servizio di gaming on demand targato Microsoft disponibile senza alcun costo. In attesa di maggiori dettagli sulla vicenda, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo dedicato ai cinque grandi giochi su Xbox Game Pass da recuperare in autunno.