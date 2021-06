Xbox Game Pass: diponibili 10 nuovi giochi da oggi, tutti di Bethesda!

Che conferenza Xbox sarebbe senza un segmento dedicato a Game Pass, servizio che negli ultimi anni si è imposto come il fulcro principale dell'intera strategia della casa di Redmond?

Durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase all'E3 2021, Pete Hines è salito sul palco per annunciare la disponibilità immediata di 10 nuovi giochi nel catalogo di Xbox Game Pass, tutti quanti di Bethesda. A partire da oggi 13 giugno potete giocare anche a:

Arx Fatalis (PC)

Dishonored La Morte dell'Esterno (Xbox, PC e Cloud)

DOOM (Xbox e PC)

The Evil Within 2 (Xbox, PC e Cloud)

RAGE (Xbox e PC)

Wolfenstein 2: The New Colossus (Xbox, PC e Cloud)

Fallout (PC)

Fallout 2 (PC)

Fallout Tactics (PC)

Fallout 3 (Xbox, PC e Cloud)

Grazie a questi nuovi titoli, la conta delle produzioni Bethesda incluse in Xbox Game Pass sale a 30! Ne approfittiamo per segnalare che nel corso della conferenza E3 2021 di Microsoft e Bethesda abbiamo anche ottenuto conferma dell'arrivo in Game Pass di Starfield, Back 4 Blood, STALKER 2 e Yakuza Like a Dragon (i primi tre immediatamente al day-one!).