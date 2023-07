Xbox Game Pass: disponibile un nuovo contenuto aggiuntivo per tutti gli abbonati

L'estate targata Xbox è ricca di grandi novità: dalla presentazione dei nuovi giochi di luglio per Xbox Game Pass da Celeste a Serious Sam, fino ad arrivare all'occasione per recuperare tutte le vecchie aggiunte, il sistema ad abbonamento per questa forma di gaming on-demand continua ad offrire sempre più spunti per i propri utenti.

Tra le grandi novità presenti, però, è doveroso citare anche alcune iniziative legate al mondo delle produzioni Free to Play: è questo il caso dell'Exclusive Summer Pack per PUBG: Battlegrounds rilasciato per tutti gli abbonati a Game Pass. In occasione dell'estate, il celebre Battle Royale di Krafton è pronto a regalare contenuti inediti per i giocatori iscritti al servizio verde crociato della casa di Redmond.

L'Exclusive Summer Pack per PUBG contiene al suo interno il ritorno del set floreale Yukata, cinque forzieri del cacciatore, cinque chiavi e ottanta coupon di contrabbando; un'aggiunta che, senza alcun dubbio, saprà rendere felici i giocatori che avranno modo di riscattare "gratuitamente" tale pack aggiuntivo. Dalle storie d'amore iniziate su PUBG e finite male fino al rilascio di una serie di contenuti per tutti gli utenti: Krafton continua a cavalcare l'onda del successo, con il suo iconico PUBG: Battle Grounds senza tempo anche grazie a Xbox Game Pass.