Xbox Game Pass: l'ultimo dei giochi di agosto è ora disponibile

Quest'oggi il catalogo di Xbox Game Pass ha accolto l'ultimo dei videogiochi previsti dal corposo aggiornamento dei contenuti di agosto: dopo Recompile, Train Sim World 2, Twelve Minutes, Psychonauts 2 e Humankind, è finalmente arrivato il turno di Myst.

Il Myst arrivato oggi 26 agosto nel catalogo di Xbox Game Pass per console, Android e cloud è un remake del classico creato dai fratelli Robyn e Rand Miller nell'ormai lontanissimo 1993. Il gioco è stato ricreato da zero dagli autori originali per offrire una nuova grafica, nuovi suoni, interazioni reinventate e un opzione per risolvere enigmi casuali. Per la prima volta è inoltre possibile godersi l'avventura in molte lingue differenti, italiano incluso, grazie all'interfaccia utente localizzata e ai sottotitoli per i dialoghi e per il contesto di gioco.

Per chi non lo sapesse, quest'avventura in prima persona zeppa di enigmi è ambientata su Myst, un'isola di una bellezza spettrale e misteriosa, e in altri luoghi rimasti a lungo inesplorati. "Scoprendo ciò che è accaduto sull'isola, ti accorgerai che stai svolgendo un ruolo chiave in una storia epica, il cui finale non è ancora stato scritto. Esplora le connessioni più profonde tra queste Ere incredibili e surreali, scopri una storia di spietato tradimento familiare e fai delle scelte che avranno un impatto sia su di te che sul mondo di Myst". Godetevi il trailer in apertura di notizia.