Xbox Game Pass: disponibile un nuovo gioco per gli abbonati Ultimate

Xbox Game Pass continua ad aggiornarsi per offrire ai suoi abbonati titoli sempre freschi da giocare. Oggi 12 aprile è arrivato un nuovo gioco sportivo, NHL 21.

Dal momento che NHL 21 fa parte della selezione EA Play, può essere giocato solo ed esclusivamente su console dagli abbonati al piano Ultimate di Xbox Game Pass. Per chi non lo sapesse, il gioco di EA Sports rappresenta la massima espressione virtuale dell'hockey su ghiaccio, e include una modalità Be a Pro ampliata che offre l'opportunità di impersonare un giovane atleta dagli albori della sua carriera fino all'affermazione tra i migliori della lega. Il tutto impreziosito da un sistema di conversazioni dinamiche che influenza la progressione anche fuori dal campo.

Questo mese Xbox Game Pass aveva già dato il benvenuto a quattro giochi, ossia Grand Theft Auto V (Cloud e Console), Zombie Army 4 Dead War (Cloud, Console e PC), Disneyland Adventures (Cloud) e Rush A Disney/Pixar Adventure (Cloud). Il 15 aprile arriveranno invece Rain on Your Parade (Cloud, Console e PC) e Pathway (PC), mentre il 20 aprile toccherà a MLB The Show 21, il primo gioco PlayStation Studios ad arrivare su Xbox.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che il 15 aprile verranno rimossi tre giochi da Xbox Game Pass: parliamo di Deliver Us the Moon (Console e PC), Gato Roboto (Console e PC) e Wargroove (Console e PC). Giocateli finché siete in tempo o approfittate dello sconto esclusivo per gli abbonati per comprare le versioni complete.