Xbox Game Pass disponibile ufficialmente per PC, è anche incluso in Ultimate

Durante la conferenza Microsoft in corso di svolgimento all'E3 2019, è stato annunciato il lancio ufficiale di Xbox Game Pass su PC in Open Beta, nuova variante del servizio che può contare su un catalogo di oltre 100 giochi, inclusi Imperator Rome, Football Manager 2019, Metro Exodus e Halo Master Chief Collection, a cominciare da Halo: Reach quando sarà disponiile.

Xbox Game Pass per PC viene proposto a 3,99 euro al mese, e può essere provato scaricando la nuova app Xbox. È stato inoltre annunciato che Xbox Game Pass per PC è incluso in Xbox Game Pass Ultimate, l'abbonamento definitivo che a 12,99 euro al mese include anche Game Pass per Console e Xbox Live Gold. Per festeggiare il suo lancio in occasione dell'E3 2019, un mese di Ultimate può essere acquistato a solo 1 euro sul Microsoft Store.