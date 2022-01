Xbox Game Pass: disponibile la nuova versione dell'App Xbox su PC per gli utenti Insider

Il lavoro di ottimizzazione della piattaforma su cui poggiano le basi di Xbox Game Pass prosegue senza interruzioni, in particolare sul fronte PC. Microsoft ha pubblicato oggi una nuova versione dell'App Xbox riservata agli utenti Xbox Insider, con tante funzionalità inedite.

L'ultimo aggiornamento dell'App Xbox per PC riservato agli iscritti del programma Xbox Insider porta in dote le nuove funzionalità avanzate per l'installazione e la gestione dei giochi disponibili sul PC Game Pass. Con questa versione le feature saranno abilitate come impostazioni predefinite e consentiranno ai giocatori di selezionare il percorso di installazione preferito, di accedere alle relative cartelle di installazione e di modificare i giochi. I giochi già installati che risulteranno idonei potranno essere aggiornati per utilizzare tutte le nuove funzioni semplicemente navigando sulle pagine dedicate e selezionando l'opzione "gestisci".

Con la nuova versione vengono poi risolti alcuni dei problemi che affliggono l'applicazione: in particolare sono stati risolti i problemi di compatibilità con Gears 5 e Slay the Spire e soprattutto i bug relativi alle funzionalità di installazione avanzate. Intanto sul fronte cloud, Microsoft ha implementato i controlli touch per altri 10 giochi.