Xbox Game Pass: disponibili 19 nuovi giochi e l'abbonamento Ultimate a 1€

A poche ore dall'inizio della conferenza E3 2019 di Microsoft, fissata per le 22:00 di oggi 9 giugno, la compagnia di Redmond ha ulteriormente espanso il catalogo di Xbox Game Pass e ha reso disponibile all'acquisto la sottoscrizione ad Ultimate, servizio che unisce il Pass al Gold.

Tra i titoli aggiunti al catalogo spiccano senza ombra di dubbio Hollow Knight: Voidheart Edition, Guacamelee! 2, Shenmue I & II ed Astroneer. A seguire potete consultare la lista completa:

Astroneer Battle Chasers: Nightwar Bridge Constructor: Portal Everspace Guacamelee! 2 Hollow Knight: Voidheart Edition Lichtspeer: Double Speer Edition Metal Slug X Momodora: Reverie Under the Moonlight Moonlighter Neon Chrome Riverbond Shadow Tactics Shenmue I & II Silence - The Whispered World 2 Smoke and Sacrifice Steamworld Dig 2 Supermarket Shriek Wizard of Legend

I titoli potrebbero non risultare ancora disponibili all'interno dell'applicazione di Xbox Game Pass (probabilmente perché sono stati resi in anticipo rispetto all'annuncio previsto per stasera), ma se li cercate individualmente, e siete abbonati al Pass, potete scaricarli senza alcun problema.

In aggiunta, è stata resa disponibile all'acquisto la sottoscrizione di un mese ad Xbox Game Pass Ultimate, che comprende anche Xbox Live Gold. L'abbonamento di base costa 12,99 euro al mese, ma in occasione del lancio viene proposto al prezzo promozionale di 1 €. Potete approfittarne dirigendovi sul Microsoft Store. Nel frattempo, restiamo in attesa di scoprire nuovi dettali su Xbox Game Pass per PC, anch'essi attesi per stasera.