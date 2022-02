Xbox Game Pass: disponibili da oggi altri 5 giochi, di cui 3 al day one

Oggi 3 febbraio il catalogo di Xbox Game Pass dà il benvenuto ad altri cinque giochi, di cui tre al loro debutto assoluto sulle piattaforme di casa Microsoft. Scopriamo assieme tutte le novità!

Xbox e PC Game Pass | I nuovi giochi del 10 febbraio 2022

CrossfireX (Xbox) - Day one

Edge of Eternity (Cloud, Xbox e PC) - Day one

Besiege (Cloud, Xbox e PC) - Day one in Game Preview

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Xbox e PC)

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Xbox e PC)

Oggi è innanzitutto il gran giorno di CrossfireX, che arriva finalmente su Xbox One e Xbox Series X. Il multiplayer è gratis per tutti, mentre gli abbonati a Game Pass possono giocare senza alcun costo aggiuntivo anche alla prima delle due campagne sviluppate da Remedy. Edge of Eternity, già disponibile da diversi mesi su Steam, arriva anche nell'ecosistema di Redmond proponendo la sua interpretazione del genere JRPG, mentre Besiege, un building game medievale basato sulla fisica, debutta in versione Game Preview. La selezione è completata da Skul: The Hero Slayer (Cloud, Xbox e PC), un frenetico gioco d'azione a scorrimento orizzontale con elementi rogue-lite, e The Last Kids on Earth e il bastone del destino (Cloud, Xbox e PC), un action GDR semi open world ambientato nella cittadina post-apocalittica di Wakefield.

Il febbraio di Xbox Game Pass non è ancora concluso, dal momento che nelle prossime settimane arriveranno anche altri giochi. Dobbiamo però avvertirvi che sarà anche necessario dire addio ad alcuni di essi: Control, Code Vein, Final Fantasy XII The Zodiac Age, The Medium, Project Winter e The Falconeer lasceranno il catalogo il 15 febbraio.