Xbox Game Pass: disponibili ora eFootball PES 2020 e The Division

A partire da oggi sono disponibili altri quattro giochi su Xbox Game Pass: seguendo la roadmap di dicembre 2019, sono ora stati pubblicati tra gli altri eFootball PES 2020 e Tom Clancy's The Division.

Nello specifico, le nuove aggiunte della lineup giochi gratis Xbox Game Pass del mese di dicembre sono Tom Clancy's The Division, eFootball PES 2020, Overcooked 2 e Pathologic 2, scaricabili da oggi giovedì 12 dicembre. Per il mese in corso ci sono altri tre giochi in sospeso ovvero Metro Exodus, Human Fall Flat e Age of Wonders Planetfall, in arrivo nelle prossime due settimane.

Nel 2020 Microsoft continuerà a spingere il servizio Game Pass garantendo l'arrivo continuo di nuovi giochi, al momento non sono stati annunciati i piani per gennaio ed i mesi successivi, ne sapremo sicuramente di più dopo le festività natalizie.

Secondo alcuni rumor, il prossimo anno Xbox Game Pass si prepara ad accogliere tre blockbuster in uscita: Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, The Elden Ring di FromSoftware e DOOM Eternal di Bethesda. Al momento, Microsoft ed i rispettivi publisher non hanno confermato nulla a riguardo.