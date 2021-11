Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi del 18 novembre tra UFO, mostri e banane

Dopo essersi premurata di lanciare Xbox Cloud Gaming su console insieme all'ultimo Update di Xbox One e Series X/S, Microsoft rimpolpa di contenuti la già enorme offerta ludica del Game Pass per fare spazio nel proprio catalogo digitale ad altri quattro videogiochi.

A partire da oggi, giovedì 18 novembre, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass vedono arricchirsi il proprio ventaglio di esperienze interattive accessibili su PC e console grazie all'ingresso nel servizio di un quartetto di titoli davvero interessanti e originali.

Ad aprire il valzer di nuovi giochi fruibili "gratuitamente" dagli iscritti al Game Pass ci pensa Exo One, l'intrigante "viaggio alieno" da compiere a bordo del disco volante dell'ultima avventura sandbox firmata dal team di Exbleative.

Gli appassionati di action ruolistici saranno poi felici di assistere all'approdo su Xbox Game Pass di Undungeon, l'avventura roguelike in pixel art di Laughing Machines e tinyBuild. La ludoteca del Game Pass accoglie oggi anche il GDR a turni Fae Tactics e lo shooter più folle e "bananoso" che sia mai stato concepito da mente umana: ci riferiamo ovviamente a My Friend Pedro, il funambolico sparatutto a scorrimento laterale di Devolver Digital che trae ispirazione da Max Payne e Hotline Miami. A questi, si aggiunge infine l'interessante "simulatore di agenzia spaziale indie" Next Space Rebels, disponibile su Game Pass per PC, console e Cloud da mercoledì 17 novembre e che vi consigliamo caldamente di provare se siete appassionati di titoli come Kerbal Space Program.

Da qui a fine mese, il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft accoglierà anche Evil Genius 2, Deeeer Simulator e Mortal Shell. E questo, per tacere del vero e proprio "tsunami verdecrociato" che si abbatterà sul Game Pass l'8 dicembre con l'attesissimo arrivo su PC, Xbox One e Series X/S della Campagna di Halo Infinite.