Xbox Game Pass: disponibili le nuove Missioni di marzo con tanti punti Rewards in palio

Con l'annuncio dei nuovi giochi Xbox Game Pass di marzo, Microsoft ha aggiornato le Missioni mensili per gli abbonati al Game Pass. Le nuove Quests consentono agli utenti PC Windows e Xbox One di acquisire tanti punti Rewards per ottenere dei bonus, partecipare a concorsi a premi e compiere opere di beneficenza.

Oltre alle consuete Missioni giornaliere che prevedono il semplice utilizzo dell'applicazione mobile di Xbox Game Pass o l'accesso a un gioco qualsiasi del catalogo del servizio in abbonamento, sono infatti disponibili le nuove Quests Settimanali e Mensili.

Le nuove Missioni Xbox Game Pass sono legate al conseguimento di determinati obiettivi nei videogiochi che fanno parte del servizio: per questa settimana, ad esempio, le sfide organizzate da Microsoft prevedono la vittoria in tre combattimenti nei Tornei multiplayer di Tekken 7 o il raggiungimento di 2.000 Gil in Final Fantasy XV.

Quanto alle Missioni Mensili, le nuove attività coinvolgono DOOM del 2016, l'MMORPG fantasy Black Desert Online, il gioco di ruolo Kingdom Come Deliverance e il sandbox in pixel art Terraria, oltre a diverse altre Quests "cumulative" che tengono traccia, ad esempio, dei giochi installati o delle volte in cui si decide di riprodurre su PC o console un titolo del catalogo. Come avvenuto lo scorso mese, la Quest più importante di marzo è certamente quella rappresentata da "Completista della Missione", una sfida che permette di sbloccare ben 1.000 punti Rewards completando 45 Missioni giornaliere e 15 settimanali entro la prima metà di aprile. Da qui la necessità di iniziare sin da adesso la "scalata alla Quest" per non trovarsi impreparati dalla seconda metà del mese, quando cioè non si avranno più molte opportunità per sbloccare la Missione (specie in ragione della rotazione delle sfide settimanali).

Se consideriamo che con circa 1.800 punti Rewards è possibile ricevere un buono di 2 euro da spendere liberamente su Xbox Store, si tratta davvero di un'iniziativa interessante che incentiva gli utenti Xbox Game Pass a scoprire i giochi presenti nel catalogo digitale del servizio.