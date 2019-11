Xbox Game Pass: disponibili da oggi Darksiders 3, Life is Strange 2 e molto altro

Dopo gli annunci dell'X019 Fan Fest di Londra e dopo la prima tornata di titoli pubblicati a novembre, tra cui spiccano Rage 2 e Remnant From The Ashes, Microsoft ha annunciato la disponibilità di nuovi giochi per i possessori di Xbox Game Pass e Xbox Game Pass PC.

Per quanto riguarda Xbox Game Pass, sono da oggi disponibili Darksiders 3, Munchkin: Side Quest, Vambrace Cold Soul e Life is Strange 2. I giocatori PC che possiedono l'abbonamento mensile potranno invece mettere le mani su Darksiders 3, Munchkin: Side Quest, Vambrace Cold Soul, The Red Strings Club e Subnautica. Insomma, il mese di Xbox Game Pass sembra aver portato interessanti aggiunte ad un catalogo già ricco. Nel corso delle prossime festività natalizie verranno inoltre resi disponibili titoli del calibro di The Witcher 3 e altre ottime produzioni come My Friend Pedro.

Per il 2020 è poi stato annunciato l'arrivo di un'ulteriore ondata di titoli tra cui la celebre saga di Yakuza e la trilogia di Kingdom Hearts, nonché i primi giochi prodotti dagli studi acquisiti da Microsoft come Ori and The Will of the Wasp e Wasteland 3, oltre agli appena annunciati Grounded di Obsidian e Everwild di RARE.

Il presente e futuro degli abbonati al servizio Microsoft sembrano più luminosi che mai. Matt Booty ha recentemente parlato di come Xbox Game Pass stia cambiando il mercato dei videogiochi.