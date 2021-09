Xbox Game Pass: disponibili i primi quattro giochi gratis di settembre

La casa di Redmond rende disponibili i primi videogiochi gratis di settembre su Xbox Game Pass per gli abbonati al servizio su PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il nuovo poker calato da Microsoft sul piatto sempre più ricco del Game Pass consente all'utenza Xbox di accedere "gratuitamente" a titoli estremamente interessanti. Seguendo il medesimo criterio adottato dall'azienda statunitense nello stilare la lista dei nuovi giochi disponibili su Xbox Game Pass, partiamo allora col citare l'ingresso nel servizio di Craftopia, un'esperienza survival ispirata a Stardew Valley e ad avventure free roaming come Zelda Breath of the Wild.

Alla versione in Game Preview di Craftopia fanno seguito Signs of the Sojourner e Surgeon Simulator 2: sia il card game di Echodog che lo scanzonato "simulatore chirurgico" di Bossa Studios sono accessibili da oggi, giovedì 2 settembre, su PC, console Xbox e sui server di Xbox Cloud Gaming per gli iscritti a Game Pass Ultimate. Chiude il quartetto di nuovi titoli del Pass verdecrociato la versione PC e Xbox 360 di Final Fantasy XIII, il kolossal ruolistico di Square Enix con protagonista Lightning.

Xbox Game Pass - giochi disponibili dal 2 settembre

Craftopia (PC, Xbox e Cloud)

Signs of the Sojourner (PC, Xbox e Cloud)

Surgeon Simulator 2 (PC, Xbox e Cloud)

Final Fantasy XIII (PC e Xbox)

A chi ci segue, ricordiamo che nel corso dei prossimi giorni è previsto l'approdo su Xbox Game Pass di Crown Trick dal 7 settembre, come pure di Breathedge, Nuclear Throne e The Artful Escape dal 9 settembre.