Xbox Game Pass: disponibili ora sei nuovi giochi, c'è Windjammers 2 al day one

A partire da oggi, giovedì 20 gennaio, arrivano su Xbox Game Pass ben sei nuovi giochi per Xbox One, Xbox Series X/S, Mobile (via Cloud) e PC, tra questi anche Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction di Ubisoft, disponibile sin dal day one senza costi extra aggiuntivi.

Le sorprese non finiscono qui perchè da oggi gli abbonati possono scaricare anche Death's Door, Hitman Trilogy, Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition e Windjammers 2, anche questo in uscita oggi e disponibile gratis su Game Pass dal day one.

Nuovi giochi Xbox Game Pass

Death's Door (Cloud, Xbox e PC)

Hitman Trilogy (Cloud, Xbox e PC)

Pupperazzi (Cloud, Xbox e PC)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Cloud, Xbox e PC)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition (PC)

Windjammers 2 (Cloud, Xbox e PC)

Dal 18 gennaio Xbox Game Pass ospita anche Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Cloud, Xbox e PC) e Nobody Saves the World (Cloud, Xbox e PC) mentre l'ultimo gioco del mese uscirà il 27 gennaio, quando verrà pubblicato Taiko no Tatsujin The Drum Master per console Xbox e PC. A questi titoli bisogna aggiungere i giochi Xbox Game Pass di gennaio 2022 già disponibili da inizio mese tra cui Mass Effect Legendary Edition, Spelunky 2, Outer Wilds, The Pedestrian e Olija.