Xbox Game Pass: disponibili questa settimana i nuovi giochi di fine febbraio

Questa settimana il Game Pass si prepara ad ospitare tanti nuovi titoli: a partire da domani arriveranno cinque nuovi giochi su Xbox Game Pass tra cui un grande blockbuster come Kingdom Hearts 3 di Square Enix.

Dal 20 febbraio scorso gli abbonati possono giocare con Ninja Gaiden 2 (uscito originariamente su Xbox 360 nel 2008) mentre il 25 febbraio saranno disponibili Kingdom Hearts 3 (privo del DLC Re:Mind), Two Point Hospital e Wasteland Remastered. Il 26 febbraio arriva Yakuza Zero infine il giorno successivo Jackbox Party Pack 3 chiuderà il secondo mese dell'anno.

Non solo nuovi arrivi, dal 29 febbraio abbandoneranno Xbox Game Pass i seguenti giochi: Fallout 3 (Xbox 360 e One), Just Cause 4 (Xbox One), Rise of the Tomb Raider (Xbox One), Snake Pass (Xbox One e PC), The Elder Scrolls IV Oblivion (Xbox 360 e Xbox One), Batman Return to Arkham - Arkam City (Xbox One), Batman Return to Arkham - Arkham Asylum (Xbox One).

Febbraio è stato un mese davvero ricchissimo per gli abbonati Xbox Game Pass, presto scopriremo cosa riserverà il mese di marzo agli iscritti al servizio, i nuovi giochi dovrebbero essere annunciati all'inizio della prossima settimana, mentre nei prossimi giorni Microsoft potrebbe svelare i nuovi Games with Gold di marzo 2020 per Xbox One e Xbox 360.