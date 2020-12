Xbox Game Pass: domani 30 dicembre verranno rimossi tre giochi dal catalogo

Il catalogo di Xbox Game Pass continua ad allargarsi mese dopo mese, ma di tanto in tanto il servizio di punta di casa Microsoft deve anche dire addio ad alcuni giochi. Dopo la grande scorpacciata di dicembre, domani dovrete dire addio a ben tre titoli.

Domani 30 dicembre verranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass Farming Simulator 17 per console e PC, Mortal Kombat X per console e Football Manager 2020 per PC. I primi due si portano diversi anni sul groppone, mentre il terzo era già stato reso "obsoleto" qualche settimana fa con il lancio della più recente iterazione di uno dei gestionali più giocati in assoluto, Football Manager 2021. In ogni caso, se ci stavate giocando e volete continuare a farlo, potete acquistarli approfittando dello sconto del 20% riservato a tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Il 2020 è stato un anno memorabile per Xbox Game Pass, al punto che la redazione di GamesIndustry.biz lo ha citato tra i GOTY del 2020. Dopo l'arrivo del servizio EA Play nel tier Ultimate dello scorso novembre e la partnership con Disney+, nel solo mese di dicembre Game Pass ha accolto giochi del calibro di DOOM Eternal, Control, Among Us, Skyrim Special Edition e Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva, oltre alla nuova ed eccellente espansione Hivebusters di Gears 5.