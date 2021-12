Xbox Game Pass: i due nuovi giochi disponibili oggi 7 dicembre

Dopo la scorpacciata del 2 dicembre, è arrivato il momento di una nuova iniezione di giochi nel catalogo in continua espansione di Xbox Game Pass. Scopriamoli assieme!

A partire da oggi, tutti gli abbonati al servizio possono scaricare e giocare a Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Xbox One, Xbox Series X|S e PC) e Serious Sam 4 (Cloud, Xbox Series X|S e PC).

Space Warlord Organ Trading Simulator debutta in Xbox Game Pass immediatamente al day-one. Si tratta di un gioco gestionale fantascientifico che vi accompagna in uno strambo universo popolato da specie aliene assegnandovi il compito di comprare, vendere e scambiare organi extraterrestri. Serious Sam 4 è invece arrivato quest'oggi a sorpresa nel catalogo per Cloud, PC e Xbox Series X|S (non risulta listato per Xbox One). Rappresenta il capitolo più recente della frenetica serie FPS curata da Croteam, e in quanto tale offre la classica formula rinnovata con un inarrestabile arsenale e un inimmaginabile numero di nemici. Leggete la recensione di Serious Sam 4 per saperne di più sul gioco, la versione Xbox Series X|S dal canto suo offre una grafica migliorata rispetto all'edizione One.

Cosa ve ne pare delle nuove aggiunte? Vi consigliamo di tenervi già pronti per domani, Halo Infinite arriva finalmente sul mercato e debutta immediatamente in Xbox Game Pass! Il 9 dicembre, invece, toccherà a One Piece Pirate Warriors 4.