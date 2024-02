Xbox Game Pass: solo due giochi lasciano il catalogo a metà febbraio, ecco quali

Dopo aver annunciato i prossimi videogiochi in arrivo su Game Pass a febbraio, i curatori del 'blog istituzionale' di Xbox Wire stilano l'elenco dei titoli destinati a lasciare il servizio in abbonamento verdecrociato a metà mese.

In funzione dell'aggiornamento costante dell'offerta ludica da proporre agli iscritti a Xbox e PC Game Pass, Microsoft si accinge a 'snellire' il catalogo digitale del proprio abbonamento rimuovendo, almeno questa volta, solamente due videogiochi.

A partire dal 15 febbraio, tutti gli iscritti al Game Pass non avranno più modo di accedere 'gratuitamente' allo strategico 4X a tinte spaziali Galactic Civilizations 3 su PC e alla visual novel interattiva OPUS: Echo of Starsong, tanto su PC quanto su console Xbox di questa e della passata generazione.

Xbox e PC Game Pass: giochi non più disponibili da febbraio 2024

Galactic Civilizations III - PC

OPUS: Echo of Starsong - PC, Xbox e Cloud

Il team di Xbox Wire conferma quindi le anticipazioni sui giochi in uscita dal Game Pass a febbraio, senza aggiungere ulteriori titoli all'elenco. A chi ci segue, ricordiamo che da qui ai prossimi giorni la ludoteca del Game Pass accoglierà Anuchard, Train Sim World 4, Madden NFL 24, Resident Evil 3, A Little To The Left, Bloodstained Ritual of the Night, PlateUp! e Return to Grace.