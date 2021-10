Xbox Game Pass: sono due i nuovi giochi di oggi 14 ottobre

Pronti per un'altra infornata di giochi per Xbox Game Pass? Dopo l'aggiunta di Destiny 2 Oltre la Luce e Back 4 Blood avvenuta lo scorso martedì, oggi 14 ottobre il catalogo si arricchisce con altri due giochi: stiamo parlando di The Riftbreaker e Ring of Pain.

Xbox Game Pass | Novità del 14 ottobre

The Riftbreaker (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - Day One

Ring of Pain (Cloud, Console e PC)

The Riftbreaker è una novità assoluta che arriva in Xbox Game Pass immediatamente al day-one. Si tratta di un survival con elementi action GDR basato sulla creazione di basi. Nei panni di una scienziata, dotata di un'avanzata mech-armatura capace di compiere salti nelle fratture dello spazio, siete chiamati a fare a fette innumerevoli nemici, stabilire accampamenti, raccogliere campioni e sfruttare nuove invenzioni per sopravvivere. Ring of Pain è invece un roguelike card crawler a turni che si svolge in sotterranei ad anello generati casualmente, nei quali sono gli avversari a cercare voi.

Ne approfittiamo per segnalarvi che domani toccherà all'ultima delle novità di Xbox Game Pass di ottobre 2021, ossia The Good Life (Cloud, Console e PC). Anch'essa in arrivo al day-one, si tratta di un'avventura in tre dimensioni ambientata in un paesino dove gli abitanti si trasformano in animali di notte. Nei prossimi giorni è atteso l'annuncio della seconda ondata di giochi per Xbox Game Pass di ottobre 2021.