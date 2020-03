Xbox Game Pass: due nuovi giochi si uniscono al catalogo oggi 26 marzo

Oggi 26 marzo Microsoft ha aggiunto altri due giochi al catalogo di Xbox Game Pass. Stiamo parlando di Power Rangers: Battle for the Grid, disponibile sia su Xbox One che su PC, e Astrologaster, indirizzato solamente agli abbonati su Personal Computer.

Power Rangers: Battle for the Grid è un picchiaduro basato sul celebre franchise che ha segnato l'infanzia dei giocatori cresciuti negli anni '90. Nato per celebrare il 25° anniversario, offre combattimenti 3 contro 3 sia in una modalità storia, sia nel multiplayer online che supporta il cross-play tra Xbox One, Nintendo Switch e PC. Astrologaster, invece, è un'avventura comica ambientata nella Londra shakespeariana che vi cala nei panni del dottor Simon Forman con il compito di curare i pazienti utilizzando l'astrologia.

Power Rangers: Battle for the Grid e Astrologaster sono gli ultimi giochi per Xbox Game Pass di marzo. Nel corso di questo ricchissimo mese, il servizio ha dato il benvenuto a esclusive come Ori and the Will of the Wisps, Bleeding Edge e Halo Combat Evolved Anniversary, oltre a titoli del calibro di Ace Combat 7: Skies Unknown e NBA 2K20. Prima di salutarvi, ci teniamo tuttavia a ricordare che a fine marzo lasceranno il catalogo Vampyr, Borderlands The Handsome Collection, LEGO Worlds, Operencia The Stole Sun e The Golf Club 2.