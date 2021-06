Xbox Game Pass: c'è anche Ace Combat 7 tra i giochi in uscita dal catalogo

Contestualmente alla presentazione dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a giugno, Microsoft annuncia i titoli destinati ad abbandonare presto il servizio in abbonamento su PC Windows 10, Xbox One, Xbox Series X/S e sistemi mobile tramite xCloud.

La lista dei giochi per PC e console in uscita dall'offerta del Game Pass viene comunicata direttamente dalla casa di Redmond attraverso le pagine del "blog istituzionale" di Xbox Wire, dando così agli abbonati un margine di tempo sufficiente per poter provare i titoli in questione ed, eventualmente, acquistarli con uno sconto del 20% prima che abbandonino il servizio.

A partire dal 15 giugno, quindi, il catalogo di Xbox Game Pass perderà Ace Combat 7 Skies Unknown, Observation e altri titoli: eccovi la lista completa dei giochi destinati a lasciare l'offerta del Game Pass su PC e sistemi Xbox tra due settimane.

Ace Combat 7: Skies Unknown (Xbox)

(Xbox) Night Call (xCloud, Xbox e PC)

(xCloud, Xbox e PC) West of Dead (xCloud, Xbox e PC)

(xCloud, Xbox e PC) Wizard of Legend (xCloud, Xbox e PC)

(xCloud, Xbox e PC) Observation (xCloud, Xbox e PC)

Quanto ai giochi in arrivo su Game Pass, ricordiamo che da qui alla prima metà del mese Microsoft ha già pianificato l'ingresso di The Wild at Heart, For Honor, Backbone e Darkest Dungeon.