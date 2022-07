Xbox Game Pass leak: ci sarà anche lo 'Zelda di Ubisoft' tra i giochi gratis di agosto?

In base alle indiscrezioni che stanno circolando in rete in queste ore, il catalogo di Xbox Game Pass potrebbe presto accogliere un'apprezzata avventura ruolistica di Ubisoft ispirata a Zelda Breath of the Wild.

Sulla scorta delle anticipazioni condivise su Twitter dai sedicenti leaker di Aggiornamenti Lumia, infatti, sembra proprio che il prossimo grande videogioco di Ubisoft in procinto di entrare nella ludoteca digitale di Xbox Game Pass sia Immortals Fenyx Rising, la frizzante "esperienza zeldesca" confezionata dagli autori di Ubisoft Quebec traendo spunto da Zelda BOTW e dalla mitologia greca.

I curatori del profilo di Aggiornamenti Lumia specificano inoltre che l'apprezzata avventura open world di Ubisoft dovrebbe approdare nel catalogo del Game Pass sia su Xbox One e Xbox Series X/S che su PC. Staremo a vedere.

Nei giorni scorsi, un altro kolossal Ubisoft è finito al centro di voci di corridoio alimentate, nella fattispecie, dal possibile arrivo di Far Cry 6 tra i titoli in arrivo su Game Pass, con tanto di avvistamento del gioco nell'elenco del servizio in abbonamento causato da un errore dei gestori di Xbox Store, come ammesso dalla stessa casa di Redmond. Tornando invece all'open world di Ubisoft Quebec, non è ancora giunta alcuna smentita (o conferma ufficiale) al recente leak sull'estetica di Immortals Fenyx Rising 2.