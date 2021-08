Xbox Game Pass: c'è anche Blair Witch tra i giochi che abbandoneranno il catalogo

Contestualmente all'aggiornamento sui nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto, Microsoft stila la lista dei titoli che abbandoneranno presto il catalogo del proprio servizio in abbonamento su PC, Xbox One e Series X/S.

Dopo aver salutato GTA 5 e Final Fantasy 7 a metà mese, gli iscritti a Xbox Game Pass dovranno perciò assistere alla fuoriuscita di altri titoli a fine agosto, in funzione del ricambio costante dell'offerta ludica da riservare agli abbonati al servizio delineata dalla strategia della casa di Redmond.

Nell'elenco stilato da Microsoft spiccano i nomi di Blair Witch e di NBA 2K21: l'avventura horror del Bloober Team e il simulatore di basket targato 2K Games non saranno più accessibili su Game Pass dalla sera di martedì 31 agosto. Eccovi allora la lista completa dei giochi in uscita dal servizio verdecrociato:

Blair Witch (xCloud, Xbox e PC)

(xCloud, Xbox e PC) Double Kick Heroes (xCloud, Xbox e PC)

(xCloud, Xbox e PC) NBA 2K21 (xCloud e Xbox)

(xCloud e Xbox) Stranger Things 3: The Game (xCloud, Xbox e PC)

Il termine ultimo per poter accedere liberamente a questi titoli tramite Xbox Game Pass, quindi, sarà il 31 agosto. Da qui a fine mese, è possibile ottenere uno sconto fisso del 20% per l'acquisto dei singoli giochi interessati.